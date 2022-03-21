Москва, , 22:00 — REGNUM 23-летний центральный защитник московского ЦСКА и сборной Словении по футболу Яка Бийол заявил о желании остаться в составе «красно-синих», несмотря на ситуацию в мире.

ФК ЦСКА

«Все хорошо. Знаем, что происходит, надо подождать. Сейчас уезжаю в сборную, но ЦСКА — это мой клуб. Я буду с командой», — цитирует Бийола издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Яка Бийол принял участие в 21-м туре Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился одним забитым мячом в ворота «Ростова» и двумя результативными передачами.

Бийол выступает за ЦСКА с 1 июля 2018 года после перехода из «Рудара» за 400 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость словенского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.