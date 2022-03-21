Тегусигальпа, , 22:20 — REGNUM Кофейный рынок Гондураса на неопределенный срок потерял покупателей в России и на Украине. До начала украинского кризиса две эти страны обеспечивали латиноамериканской республике экспорт кофейных зерен на сумму более 13 миллионов долларов в год. Об этом сообщает новостное агентство La Prensa.

Кофе Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Причиной прекращения поставок послужило отключение России от системы SWIFT, что заблокировало возможность осуществления банковских переводов между странами. Таким образом, Гондурас теряет более 2% своего кофейного рынка.

Гондурас является одним из крупнейших мировых экспортеров кофе. Основными покупателями являются США, Германия, Бельгия, Франция, Италия и Канада. Несмотря на то, что Россия не входит в этот список, ожидается, что прекращение поставок существенно ударит по экономике республики. Тем не менее, Международная организация кофе считает, что потери от российского рынка будут нивелированы общемировым ростом потребления кофе на 3,3%, который прогнозируется в 2022 году.

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