Вашингтон, , 21:53 — REGNUM Представитель министерства обороны США заявил, что они не могут «опровергнуть или независимо подтвердить» факт применения Россией гиперзвукового оружия на Украине, а также не понимают смысла такого применения, сообщает 21 марта газета The Hill.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Честно говоря, это своего рода головоломка, так как непонятно, зачем применять гиперзвуковую ракету с относительно небольшого расстояния, чтобы поразить здание… С военной точки зрения, это не совсем практично», — цитирует издание слова представителя Пентагона.

При этом отмечено, что Вашингтон на данный момент не может «опровергнуть или независимо подтвердить» факт использования Россией гиперзвукового оружия на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта Минобороны России заявило, что 20 марта гиперзвуковой ракетой «Кинжал» с расстояния в 1000 км было поражено подземное высокозащищённое хранилище боеприпасов, построенное в эпоху СССР для хранения ядерных боеголовок.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: Украинское общество скоро начнёт сильно меняться