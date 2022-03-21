Вашингтон, 21 марта, 2022, 21:55 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-артист Pusha T (Терренс Леварр Торнтон) поделился синглом под названием Spicy Fish. Премьера работы состоялась 21 марта.

Скриншот YouTube Pusha T

В новом треке музыкант осуждает популярную сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s за низкое качество выпускаемой продукции и отношение к клиентам. Примечательно, что этот сингл был записан исполнителем специально для другой сети фастфуда — Arby's.

Ранее Pusha T анонсировал новый студийный альбом It's Not Dry Yet. Выход пластинки должен состояться в первой половине 2022 года.