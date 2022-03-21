Архангельск, 21 марта, 2022, 21:43 — ИА Регнум. В Архангельской области впервые за десять лет объявлены торги на право пользования участками для любительского рыболовства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Цитата из к/ ф «Бриллиантовая рука». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР На рыбалке

«Все ключевые водные объекты, которые мы направляли для включения в перечень районов и на которых возможно формирование рыболовных участков под организацию любительского рыболовства, Правительство РФ утвердило. Больше 10 лет участки под любительскую рыбалку не формировались, и только выход нового федерального закона «О любительском рыболовстве» позволил возобновить этот процесс. Это позволит жителям Архангельской области ловить рыбу ценных пород: семгу, стерлядь, судака, сига, кумжу», — сообщил губернатор.

В соответствии с новым законом, формирование участков для любительского рыболовства предусмотрено на реках Севера, Сибири и Дальнего Востока. И только на рыболовных участках возможна добыча ценных пород рыб.

Как сообщало ИА REGNUM, архангельским рыбакам сократили квоты на вылов трески, пикши и палтуса.