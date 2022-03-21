Буэнос-Айрес, , 22:16 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) сдвинул до 31 марта срок выплаты Аргентиной процентов по кредиту в 45 миллиардов долларов. Об этом сообщает новостное агентство Telam.

Остановите МВФ! Elvert Barnes

К концу месяца страна должна будет погасить часть долга в размере более двух миллиардов долларов. МВФ принял решение объединить платежные обязательства Аргентины, подлежащие к погашению 21 и 22 марта.

Кроме того, 25 марта исполнительный совет МВФ проведет собрание, на котором будет обсуждаться запрос Аргентины на участие в новой поддерживаемой Фондом программе отложенного комбинированного платежа, которая предусматривает выплату долга до 2034 года.

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