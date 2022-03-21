Брюссель, , 21:39 — REGNUM Совет ЕС утвердил новую оборонную концепцию на период до 2030 года, согласно которой будут созданы Силы быстрого реагирования ЕС численностью в пять тыс. человек, сообщает 21 марта журнал ЕС.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Силы быстрого реагирования должны «дополнять НАТО в оборонной сфере».

Новая оборонная концепция под названием «Стратегический компас ЕС». Документ должен пройти окончательное утверждение 24−25 марта на саммите глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.

Напомним, эта концепция разрабатывалась внешнеполитической службой ЕС с 2020 года.

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