Брюссель, 21 марта, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Совет ЕС утвердил новую оборонную концепцию на период до 2030 года, согласно которой будут созданы Силы быстрого реагирования ЕС численностью в пять тысяч человек, сообщает 21 марта журнал ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Силы быстрого реагирования должны «дополнять НАТО в оборонной сфере».

Новая оборонная концепция под названием «Стратегический компас ЕС». Документ должен пройти окончательное утверждение 24−25 марта на саммите глав государств и правительств ЕС в Брюсселе.

Напомним, эта концепция разрабатывалась внешнеполитической службой ЕС с 2020 года.