Вашингтон, 21 марта, 2022, 21:38 — ИА Регнум. На мероприятии Game Developers Conference студия Cygnus Entertainment созданная геймдизайнерами Кеном и Робертой Уильямс, анонсировала игру Colossal Cave 3D Adventure. Об этом 21 марта сообщает портал PC GamesN.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Проект представляет собой ремейк Colossal Cave Adventure — самой первой приключенческой игры, созданной на компьютере. Разработчики сообщили, что новая игра, создающаяся на базе движка Unity, будет выполнена в формате от первого лица, а также в VR-формате.

Colossal Cave 3D Adventure предложит геймерам исследовать «более 143 локаций» и решать текстовые головоломки, придуманные авторами оригинала. Релиз состоится летом 2022 года.

Для справки: Colossal Cave Adventure представляет собой текстовую приключенческую игру, её создал в 1976 году для компьютера PDP-10 программист и спелеолог Уильям Краудер. Впоследствии её дополнил Дон Вудс. Кен и Роберт Уильямс являются культовыми фигурами в индустрии видеоигр, они, в частности, основали компанию Sierra On-Line и разработали игру King's Quest (1984).