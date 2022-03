Вашингтон, , 21:54 — REGNUM Американские рэперы Дензел Карри и T-Pain (Фахим Рашид Наджим) объединились для создания новой композиции Troubles. Выход работы состоялся на всех музыкальных площадках 21 марта.

Дензел Карри Скриншот YouTube

Центральной темой опубликованной песни стало стремление менять жизнь в лучшую сторону. Ожидается, что Troubles войдёт в предстоящий альбом Карри.

Напомним, что премьера новой пластинки Дензела Карри под названием Melt My Eyez, See Your Future намечена на 25 марта 2022 года. Известно, что в релиз войдут 14 композиций, включая совместные песни с популярными музыкантами.

Читайте ранее в этом сюжете: Канье Уэст дополнил альбом Donda 2