Вашингтон, 21 марта 2022, 21:54 — REGNUM Американские рэперы Дензел Карри и T-Pain (Фахим Рашид Наджим) объединились для создания новой композиции Troubles. Выход работы состоялся на всех музыкальных площадках 21 марта.
Центральной темой опубликованной песни стало стремление менять жизнь в лучшую сторону. Ожидается, что Troubles войдёт в предстоящий альбом Карри.
Напомним, что премьера новой пластинки Дензела Карри под названием Melt My Eyez, See Your Future намечена на 25 марта 2022 года. Известно, что в релиз войдут 14 композиций, включая совместные песни с популярными музыкантами.
Читайте ранее в этом сюжете: Канье Уэст дополнил альбом Donda 2