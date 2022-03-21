21 марта 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 21:49 — REGNUM Спустя пять лет после начала продолжающегося военного преследования народа рохинджа армией Мьянмы США решили приравнять государственную кампанию по уничтожения мусульман в этой стране к геноциду.

Флаг Мьянмы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Американские пользователи Twitter обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Почему «лидер свободного мира» имеет право объявлять геноцид??? Они там что, единственные специалисты?» — задает риторический вопрос @Human1Being2.

«Да, они специалисты по геноциду», — отвечает @Autospanner.

«Лидер свободного мира» должен быть экспертом в классификации геноцида. В конце концов, у него достаточно опыта в этом деле, как в прошлом, так и в настоящем, как внутри своей страны, так и за ее пределами», — продолжает @TanYanYee5.

«Пять лет спустя, и они ничего не сделали, чтобы защитить этих людей от жестокого диктаторского правительства. Эти люди ничего не значат для мира, потому что они не из Европы. Это лицемерие международного сообщества…», — негодует @HomelandBay.

Представители народности рохинджа, Мьянма Foreign and Commonwealth Office

«США вмешиваются только тогда, когда их интересы находятся под угрозой, они вторгаются, убивают людей, разрушают всё и уходят как ни в чём не бывало. Просто напомню, что они сделали в Ираке», — указывает @HomelandBay.

«Но ребята, нам же нужно помнить только об Украине…» — комментирует @Tigran_Yeremyan.

«Неудивительно, что ни одного слова осуждения со стороны индуистского националистического правительства Индии», — замечает @badsha_mukherji.

«Иногда я просто удивляюсь скорости, с которой работает правительство США», — иронизирует @castanton.

«Хорошо, теперь я жду, когда остальной мир признает геноцид коренных американцев, совершенный во имя американской мечты европейскими колонизаторами, которые пришли, чтобы цивилизовать коренных жителей», — пишет @rajeshm53145068.

«Какая помощь. Пять лет спустя. Эта страна ничего не стоит для США!» — восклицает @chelliblock1.

«Через 5 лет после бессчетных смертей они назвали это геноцидом. Но в случае с Украиной реакция США была моментальной? Рохинджа темные, а украинцы — белые. Что происходит?» — негодует @Pepes25665570.

«Европе сейчас нужно больше нефти и газа из мусульманских стран. Это и есть причина внезапного осознания США того, что в Мьянме был геноцид», — объясняет @CodeSourabh.

«Так где же шум в «Твиттере»? Нет флагов Мьянмы? Мы уже посылаем миллиарды долларов в Мьянму? Вы, США, просто кучка лицемеров!!!» — восклицает @MooningD.

Читайте ранее в этом сюжете: США признали геноцидом действия правительства Мьянмы в отношении рохинджа