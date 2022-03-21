Донецк, , 21:25 — REGNUM Средства противовоздушной обороны (ПВО) Донецкой Народной республики сбили две украинские оперативно-тактические ракеты «Точка-У» в небе над Макеевкой, сообщает 21 марта штаб территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

По данным военных ДНР, обломки украинских ракет упали на посёлок Пролетарский и рядом с одним из районов Макеевки.

«Обломки украинских ракет рассыпались над поселком Пролетарский и за микрорайоном Зеленый в Макеевке», — указано в сообщении штаба.

Напомним, украинские нацисты продолжают обстрелы населённых пунктов Донбасса, в том числе оперативно-тактическими ракетами «Точка-У». Большинство из них удаётся перехватить, однако 14 марта один из боевых блоков ракеты упал в Донецке, убив более 20 мирных жителей.

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