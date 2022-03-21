Стокгольм, 21 марта, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Несколько недель назад стало известно, что компания Ericsson могла платить взятки террористам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Ирака, чтобы получить возможность продолжать ведение бизнеса в регионе. 21 марта стало известно, что против компании подана официальная жалоба в полицию Швеции, пишет газета Dagens Nyhter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

Ericsson была обвинена в пособничестве преступлениям против человечности. Это подтвердила прокурор Рина Девгун из Национального отдела по борьбе с международной и организованной преступностью в интервью DN.

«Я еще не приняла решение, начинать предварительное расследование или нет», — сказала прокурор газете.

Утверждается, что предыстория связана с развитием мобильной связи в Ираке в период с 2011 по 2019 год и платой террористам из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы те не мешали вести бизнес.