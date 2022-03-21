Лос-Анджелес, США, , 21:26 — REGNUM Звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф рассказал, почему музыкант Странный Эл Янкович выбрал его для роли себя в биографическом фильме. Об этом 21 марта пишет E! News.

Дэниэл Рэдклифф Anton Belitskiy

Рэдклифф поделился впечатлениями от знакомства с музыкантом: «Когда я впервые разговаривал с Элом, я подумал: «Мне очень льстит мысль, что ты выберешь меня, чтобы сыграть тебя, но зачем? Меня?» — признался он. По словам актёра, основной причиной выбора его на роль Странного Эла стало то, что в одном из шоу он исполнял песню «Элементы» сатирика Тома Лерера. «…я думаю, Эл увидел это и подумал: «Возможно, этот парень понимает». И поэтому выбрал меня», — говорит Рэдклифф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эван Рейчел Вуд присоединилась к актёрскому составу биографического фильма о жизни и творчестве Альфреда Эла Янковича (Странного Эла Янковича). В этой картине Вуд исполнит роль певицы Мадонны.

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