Невьянск, Свердловская область, , 21:15 — REGNUM Движение грузовых машин на дороге Екатеринбург — Серов восстановлено. Об этом вечером 21 марта информирует свердловское Управление ГИБДД областного главка МВД России.

Снегопад

Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

При этом сотрудники Госавтоинспекции требуют от всех участников дорожного движения неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. От этого зависит здоровье и жизни как их, так и окружающих. Патрулирование трасс нарядами ГИБДД продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, движение грузовиков было ограничено на отрезке трассы от Невьянска до Верхнепышминского района. Причиной стал обильный снегопад.

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