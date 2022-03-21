Невьянск, Свердловская область, 21 марта 2022, 21:15 — REGNUM Движение грузовых машин на дороге Екатеринбург — Серов восстановлено. Об этом вечером 21 марта информирует свердловское Управление ГИБДД областного главка МВД России.
При этом сотрудники Госавтоинспекции требуют от всех участников дорожного движения неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. От этого зависит здоровье и жизни как их, так и окружающих. Патрулирование трасс нарядами ГИБДД продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, движение грузовиков было ограничено на отрезке трассы от Невьянска до Верхнепышминского района. Причиной стал обильный снегопад.
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