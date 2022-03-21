Невьянск, Свердловская область, 21 марта, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Движение грузовых машин на дороге Екатеринбург — Серов восстановлено. Об этом вечером 21 марта информирует свердловское Управление ГИБДД областного главка МВД России.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Снегопад

При этом сотрудники Госавтоинспекции требуют от всех участников дорожного движения неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения. От этого зависит здоровье и жизни как их, так и окружающих. Патрулирование трасс нарядами ГИБДД продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, движение грузовиков было ограничено на отрезке трассы от Невьянска до Верхнепышминского района. Причиной стал обильный снегопад.