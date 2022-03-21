Стокгольм, 21 марта 2022, 21:37 — REGNUM В настоящее время в отдельных местах Швеции время ожидания получения паспорта может достигать шести месяцев. В этой связи полиция Швеции решила нанять новых администраторов в паспортные столы, чтобы решить проблему с очередями. Об этом 21 марта сообщил новостной портал Omni.

Шведский паспорт
Шведский паспорт
Der under Smurf

«В то же время мы также работаем на тем, сможем ли мы перераспределить ресурсы внутри нашего ведомства», — сказала представитель полиции Швеции Анна Энгельберт.

По ее словам, даже если меры будут введены, «напряженная ситуация», скорее всего, сохранится как минимум до конца текущего года.

Журналисты пишут, что в Карлскруне, например, сейчас паспорт Швеции можно получить не раньше ноября. Недавно сообщалось, что талоны на место в очереди уже начали продаваться в социальных сетях.