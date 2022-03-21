Стокгольм, 21 марта, 2022, 21:37 — ИА Регнум. В настоящее время в отдельных местах Швеции время ожидания получения паспорта может достигать шести месяцев. В этой связи полиция Швеции решила нанять новых администраторов в паспортные столы, чтобы решить проблему с очередями. Об этом 21 марта сообщил новостной портал Omni.

Der under Smurf Шведский паспорт

«В то же время мы также работаем на тем, сможем ли мы перераспределить ресурсы внутри нашего ведомства», — сказала представитель полиции Швеции Анна Энгельберт.

По ее словам, даже если меры будут введены, «напряженная ситуация», скорее всего, сохранится как минимум до конца текущего года.

Журналисты пишут, что в Карлскруне, например, сейчас паспорт Швеции можно получить не раньше ноября. Недавно сообщалось, что талоны на место в очереди уже начали продаваться в социальных сетях.