Москва, , 21:28 — REGNUM Российский рэпер Рома Жиган (Роман Чумаков) назвал знаменитостей, экстренно покинувших Россию, предателями. Соответствующее высказывание музыкант сделал во время общения с радио «Комсомольская правда» 21 марта.

Рэпер Рома Жиган Скриншот с YouTube

«Я считаю, что все, кто взял билеты и уехал на неопределенное время в отпуск, должны остаться там» — заявил артист. Также Жиган отметил, что лишь оставшиеся на территории России граждане имеют право называться патриотами.

Напомним, что Рома Жиган ведёт музыкальную деятельность с начала 2000-х годов. В настоящее время дискография рэпера насчитывает четыре студийных альбома.

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