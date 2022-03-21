Лос-Анджелес, США, , 21:25 — REGNUM Поклонники актрисы Рэйчел Зеглер «были потрясены» тем, что Американская киноакадемия не пригласила артистку на церемонию вручения «Оскар». Об этом 21 марта пишет BuzzFeed.

Оскар

Как отмечает издание, пользователей Сети возмутило то, что на церемонию вручения премии «Оскар» не пригласили главную актрису фильма «Вестсайдская история», который представлен в семи номинациях. Поклонники Зеглер назвали это «позором» и «оскорблением» артистки.

Ранее Рейчел Зеглер отвечала на вопросы поклонников в своих соцсетях и рассказала, в чём пойдёт на церемонию «Оскара». «Меня не приглашают, так что (это будут — ИА REGNUM) спортивные штаны и фланелевое бельё моего парня… Я буду болеть за «Вестсайдскую историю» на своём диване и гордиться работой, которую мы так старательно делали на протяжении трёх лет», — написала она.

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