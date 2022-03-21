Челябинск, 21 марта, 2022, 21:06 — ИА Регнум. В Челябинске местные общественники добиваются отмены запрета на проведение публичных мероприятий. Об этом пишут СМИ.

Суд

По данным Накануне.Ru, два активиста обратились в облсуд. Они требуют снять ограничения в этой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале власти Челябинской области запретили проводить публичные мероприятия за исключением инициированных органами власти. Поводом была названа ситуация с коронавирусом.