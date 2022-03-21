Москва, , 21:03 — REGNUM Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов представил президенту России Владимиру Путину уникальный региональный проект синхронизации базы данных многодетных семей с сайтом продажи авиабилетов. О нововведении глава ЯНАО сообщил главе государства во время рабочей встречи 21 марта 2022 года в Москве.

Самолет авиакомпании «Ямал» Yamal.aero

Синхронизация базы данных необходима для удобства продажи авиабилетов многодетным ямальским семьям по льготной стоимости.

«Когда семья с тремя детьми покупает — это реальный пример — билеты из Салехарда в Сочи и обратно, система сразу распознаёт, что семья многодетная, и пересчитывает сразу, выдаёт не общую стоимость обычную, а 2,5 тысячи рублей. И моментально, мы видим, что счёт на трёх детей был бы на 65 тысяч, он превращается в 15 — туда и обратно. Очень хорошая мера. Не нужны никакие справки, не нужно ничего потом подтверждать. Сразу в момент покупки семья распознаётся как многодетная», — пояснил президенту РФ суть нововведения Дмитрий Артюхов.

На рабочей встрече также отмечался высокий естественный прирост населения Ямала, за 10 лет в регионе в 2,5 раза выросло число многодетных семей.