Токио, 21 марта, 2022, 20:58 — ИА Регнум. Журналисты портала Eurogamer обратили внимание, что Nintendo отключила магазины Wii Shop Channel и Nintendo DSi. Статья была опубликована 21 марта на сайте издания.

Sergey Galyonkin Стенд Nintendo на E3

Как отмечают владельцы консолей Wii и DSi, магазины не работают с 16 марта 2022 года. Они задались вопросом о том, связано ли произошедшее с внеплановым техническим обслуживанием или же компания собирается удалить ресурсы навсегда. Геймеры уже давно не могут купить новый контент в Wii Shop Channel и Nintendo DSi, однако отключение сайтов фактически означает, что они также потеряют доступ к цифровым копиям игр, которые уже приобрели.

Некоторые поклонники Wii и DSi сообщили, что главный сервер Nintendo пока работает, что позволяет загружать эти игры при помощи сторонних инструментов, например, таких, как NUSDownloader. Пока Nintendo не прокомментировала сбой в работе магазинов.

Напомним, консоль Wii поступила в продажу в ноябре 2006 года, релиз портативной DSi состоялся в ноябре 2008-го. Продажи на сайте Wii Shop Channel были остановлены 30 января 2019 года.