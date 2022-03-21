Бухарест, 21 марта, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Румыния не станет оказывать военную помощь Украине, поскольку присутствие румынского вооружения на украинской территории может втянуть Бухарест в частности и страны НАТО в целом в противостояние с Россией. Об этом 21 марта сообщает «Румынское телевидение».

Цитата из к/ф «Маска». реж Чак Рассел. 1994. США Считаем деньги

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Согласно официальной информации, в ближайшее время правительство Румынии рассмотрит план выделения Киеву финансовых средств, а также безвозмездно предоставит жителям Украины очередной пакет гуманитарной помощи.

«О военной поддержке в данном контексте не может быть и речи», — заявил глава румынского оборонного ведомства Василэ Дынку.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский призвал Румынию предоставить Киеву летальное оружие в рамках программы сотрудничества «Украина — НАТО».