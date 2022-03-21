Кабул, 21 марта, 2022, 21:25 — ИА Регнум. Создатели документального фильма «Три песни для Беназир» благодарят принца Гарри за то, что он активно продвигает их фильм на площадке Netflix. Об этом 21 марта пишет Daily Mail.

Dod.defense.gov Принц Гарри

«На прошлой неделе мы имели честь поговорить с принцем Гарри, герцогом Сассекским, о нашем фильме «Три песни для Беназир». Любовь и преданность принца Гарри Афганистану действительно вдохновляют, и мы очень благодарны за возможность поделиться с ним нашей историей», — рассказали режиссёры картины Элизабет и Гулистан Мирзаи. Как отмечает СМИ, неизвестно, как принц Гарри поучаствовал в создании фильма, но, как известно, в 2020 году герцог Сассекский подписал контракт на £120 млн с Netflix.

ИА REGNUM напоминает, что с 2007 по 2008 год принц Гарри проходил службу в Афганистане. С 2012 по 2013 год он находился в очередной служебной командировке на базе Кэмп Бастион на юге Афганистана и регулярно принимал участие в боевых операциях.