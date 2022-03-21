Купертино, США, 21 марта, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Интернет-пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе сервисов компании Apple в понедельник, 21 марта. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Jared Smith Apple

Массовые сообщения о неполадках начали поступать около 19:00 по московскому времени. Пользователи жалуются на сбои в работе App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV, Apple Maps, а также службы поддержки Apple.

Неполадки наблюдаются у пользователей из США и стран Европы, в том числе из России.