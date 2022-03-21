Москва, , 20:48 — REGNUM Поддержку Украины в разработке ядерного оружия не исключают в руководстве Британии. Это следует из разговора, который произошёл 17 марта у британского министра обороны Бена Уоллеса с человеком, которого он посчитал премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём.

Бен Уоллес на брифинге в Киеве Mil.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

На самом деле он разговаривал с одним из пранкеров. Запись разговора 21 марта обнародовали пранкеры Вован и Лексус. Уоллес в этом разговоре обращает внимание на то, что русским не понравится идея помощи Украине со стороны Британии по ядерному оружию. Однако он обещает всяческое содействие Киеву и обещает поговорить со своим руководством.

«Шмыгаль»: «Мы бы хотели продолжить ядерную программу с целью защиты от России. Это непростой вопрос, но мы всерьёз задумались об этом».

Уоллес: «Понятно, но как Вы считаете… Знаете, я думаю, что России это бы очень сильно не понравилось».

«Шмыгаль»: «Да, это точно. Конечно, мы понимаем это. Но это один из тех вопросов, которые нас очень интересуют. Было бы здорово, если бы вы могли помочь нам в этом отношении. Для нас это очень важно».

Уоллес: «Что ж, господин премьер-министр, что касается таких важных вопросов, я думаю, что мне нужно обсудить это с нашим премьер-министром. Принцип заключается в том, что мы будем поддерживать Украину как друга в любом выборе, который вы сделаете».

Полную версию беседы обещано опубликовать позднее.

Читайте ранее в этом сюжете: СНБО Украины призвал создать «оборонный союз» с ядерной Британией