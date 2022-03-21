Сыктывкар, , 20:45 — REGNUM В десяти муниципалитетах Коми объявлено штормовое предупреждение, сообщает Гидрометцентр.

Шторм mrpbps

По данным синоптиков, 22 марта с девяти часов утра до шести часов вечера ожидается усиление ветра западной четверти, 8−13 м/с, местами порывами 17−22 м/с, метель, временами с ухудшением видимости до 1000−500 м.

Стихия активно проявит себя в Усть-Цилемском, Ижемском, Усинском, Печорском, Интинском, Воркутинском, Удорском, Княжпогостском, Ухтинском, Сосногорском, Вуктыльском, Усть-Вымском, Корткеросском, Усть-Куломском и Троицко-Печорском районах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии объявили штормовое предупреждение.