Екатеринбург, , 20:44 — REGNUM В Свердловской области 22−24 марта местами возможны порывы ветра силой до 18 м/с. Об этом 21 марта предупреждают синоптики.

Сильный ветер

Александр Погожев © ИА REGNUM

Также на дорогах вероятна гололедица. В пресс-службе областного главка МЧС рекомендуют уральцам соблюдать меры безопасности. Так, при сильном ветре желательно надёжно закрывать все окна и двери. А на улице держаться как можно дальше от зданий, мостов, деревьев, эстакад, лёгких построек, линий электропередачи, озёр, рек и промышленных объектов.

Автовладельцам важно обращать внимание на соблюдение дистанции и скоростного режима и не допускать резких манёвров. А на случай необходимости поездки за город с собой нужно взять лопату, трос, топор и термос с горячим чаем. Также необходим заряженный телефон. Важно и одеваться соответственно времени года и погодным условиям.