Лима, 21 марта 2022, 20:59 — REGNUM Бывший председатель Конституционного суда Перу Оскар Урвиола заявил, что Конституция не гарантирует право действующего президента Педро Кастильо на отмену решения о помиловании экс-президента Альберто Фухимори. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Альберто Фухимори
Альберто Фухимори
Akira Tomlinson

Родственники жертв Фухимори могут обжаловать решение Конституционного суда до 25 марта, поскольку суд намеревается вынести и опубликовать окончательное решение в кратчайшие сроки, вопреки запросу Межамериканской комиссии по права человека, осудившей решение перуанского суда.

Межамериканская комиссия по правам человека, в свою очередь, назвала решение Конституционного суда Перу «необоснованным», отметив, что оно «нарушает право жертв массовых убийств на правосудие».

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