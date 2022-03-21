Лима, 21 марта, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Бывший председатель Конституционного суда Перу Оскар Урвиола заявил, что Конституция не гарантирует право действующего президента Педро Кастильо на отмену решения о помиловании экс-президента Альберто Фухимори. Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Akira Tomlinson Альберто Фухимори

Родственники жертв Фухимори могут обжаловать решение Конституционного суда до 25 марта, поскольку суд намеревается вынести и опубликовать окончательное решение в кратчайшие сроки, вопреки запросу Межамериканской комиссии по права человека, осудившей решение перуанского суда.

Межамериканская комиссия по правам человека, в свою очередь, назвала решение Конституционного суда Перу «необоснованным», отметив, что оно «нарушает право жертв массовых убийств на правосудие».