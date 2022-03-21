Лондон, , 21:27 — REGNUM Фильм «Фантастические твари 3: Тайны Дамблдора» может продемонстрировать слабый результат в кинопрокате. Соответствующую информацию приводит Screen Rant 21 марта.

Постер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» Twitter-аккаунт франшизы «Фантастические твари»

По прогнозам экспертов, картина в премьерные выходные сумеет собрать от $40 до $55 млн, что значительно меньше результатов предыдущих фильмов франшизы. Одной из главных причин возможного провала в прокате называют резонансные высказывания автора «Фантастических тварей» Джоан Роулинг.

Напомним, что мировая премьера фильма «Фантастические твари 3: Тайны Дамблдора» намечена на 6 апреля 2022 года. В России показ ленты не состоится.

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