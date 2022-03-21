Вашингтон, 21 марта, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Sony купила игровую студию Haven, которую известный геймдизайнер Джейд Рэймонд основала в марте 2021 года. Об этом 21 марта компания сообщила в блоге PlayStation.

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Рэймонд в своём заявлении раскрыла подробности о первом проекте Haven Studios. Ранее она сообщила, что это будет многопользовательская игра с «постоянно-развивающейся онлайн-средой» и визуальными эффектами нового поколения.

Сейчас геймдизайнер уточнила, что это будет онлайн-игра уровня ААА (высокобюджетная игра топ-уровня). Отметим, Рэймонд также заявила, что проект представляет собой «эксклюзивную для PS5 игру «. Многих геймеров это озадачило, поскольку в ранних анонсах речь также шла о релизе на ПК.

Для справки: Джейд Реймонд известна как один из авторов оригинальной игры Assassin's Creed. В марте 2019 года она заняла должность вице-президента Google и возглавила игровые студии компании, однако покинула пост в феврале 2021-го в связи с тем, что Google решила отказаться от развития этого направления.