Москва, , 20:35 — REGNUM Правительству Ямала следует обратить особое внимание на проблемы обманутых дольщиков и достаточно высокий уровень аварийного жилья. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, которая состоялась 21 марта 2022 года в Москве.

Рабочая встреча Владимира Путина и Дмитрия Артюхова Пресс-служба губернатора ЯНАО

Отметив успехи региона в сельском хозяйстве, строительстве, промышленном производстве, демографии, глава государства отдельно остановился на проблемах Ямало-Ненецкого округа, которые необходимо решить в ближайшее время.

«Есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание, имею в виду нерешённые проблемы обманутых дольщиков и достаточно высокий уровень аварийного жилья. Есть вопросы экологического характера, в том числе такие вопросы, которые, безусловно, нужно решить, я имею в виду брошенную технику и так далее», — отметил Владимир Путин.

Губернатор ЯНАО пообещал перевыполнить план по жилью, определённый национальным проектом, в четыре раза.

«Север, конечно, строился быстро, интенсивно, нужно было как можно быстрее давать промышленный результат. И конечно, деревянный фонд когда-то был за радость — сегодня он весь ветхий и аварийный. Мы по национальному проекту должны были расселить 250 тысяч квадратных метров. Мы для себя поставили планку в четыре раза больше — миллион, и сегодня уверенно идём к этой цели. К 2023 году 18 тысяч семей переедут накопительным итогом в рамках пятилетнего цикла в новые дома. Это, по сути, маленький северный город будет построен», — отчитался о работе по ветхому жилью Дмитрий Артюхов.