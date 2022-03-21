Берёзовский, Свердловская область, 21 марта, 2022, 20:32 — ИА Регнум. В Берёзовском Свердловской области местного жителя осудили за растрату имущества на сумму более 6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд

По данным следствия, 32-летний мужчина работал управляющим складом и менеджером в организации, реализующей запасные части к сельскохозяйственной и лесозаготовительной технике. И он продавал клиентам дорогостоящие запчасти по заниженной цене и мимо кассы. При этом он же и составлял акты ревизии.

Вырученные деньги гражданин потратил на погашение кредитов, семейные поездки в Санкт-Петербург и Сочи на отдых, а также, а покупку автомобилей. Суд назначил ему два года колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.