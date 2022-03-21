Тирана, , 21:07 — REGNUM В полиция Албании 21 марта отчитались об изъятии 15 автомобилей класс люкс в рамках борьбы с организованной преступностью и торговлей крадеными автомобилями.

Последствия кражи

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, изъятые авто перейдут в распоряжение полиции, один из них бронирован. Гоночный автомобиль будет использоваться дорожной полицией.

Напомним, в Албании регулярно изымаются крупные партии наркотиков, при этом в правительстве ведут кампанию по подготовке к легализации производства каннабиса для медицинских целей.

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