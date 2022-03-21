Нижний Новгород, , 20:31 — REGNUM В 2021 году почти 500 человек привлекли к ответственности за участие в митингах в Нижегородской области. Об этом сообщили в ГУ МВД по области 21 марта.

Протест Pixabay.com

По данным ведомства, в 2021 году в регионе «прошло 172 протестных акции. Это на 287 меньше, чем годом ранее».

«85 акций были связаны с требованиями по вопросам внутренней и внешней политики. В них участвовали около 2704 человек. 87 митингов с участием 990 человек касались вопросов социально-экономического характера».

Сотрудники правоохранительных органов в 2021 году «зафиксировали восемь несогласованных публичных акций, в которых приняли участие 2574 нижегородца».

»499 нижегородцев понесли наказание», — уточнил портал «NewsNN» со ссылкой на МВД.