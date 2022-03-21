Тирасполь, 21 марта, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Украина постоянно ждёт удара со стороны Тирасполя. Об этом 14 февраля заявил ИА REGNUM директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

MAXHO Приднестровье между украинской Сциллой и молдавской Харибдой

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«К сожалению, за эти дни мы стали свидетелями целой череды заявлений украинской стороны о якобы какой-то военной активности со стороны Приднестровья, угрожающей Украине. Все эти обвинения были опровергнуты, в том числе не без помощи молдавской стороны», — заявил эксперт.

Однако сам факт нахождения в Приднестровье российских миротворцев, к слову, не обладающими никаким наступательным вооружением, видимо, вызывает опасения у украинского командования, отметил политолог.

«Как следствие, мы наблюдаем плотное закрытие границ с Приднестровьем, подрыв железнодорожного моста у Кучургана, а также размещение украинских военных в приграничной зоне. Все эти дни Тирасполь настойчиво повторяет, что Приднестровье никому не несет военной угрозы и заинтересовано только в скорейшей стабилизации ситуации», — заключил эксперт.

Напомним, что 24 февраля ВС РФ начали спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Железнодорожный мост через Кучурганы был взорван 4 марта.