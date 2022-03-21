Лима, , 20:52 — REGNUM Судья Конституционного суда Перу Марианелла Ледесма, проголосовавшая против помилования бывшего президента Альберто Фухимори, назвала решение суда «результатом преступления и взяточничества». Об этом сообщает новостное агентство La Republica.

Альберто Фухимори Akira Tomlinson

«Вынесенное решение подтверждает безнаказанность и нарушает институциональность решений», — заявила Ледесма. Судья также заявила, что дело уже передано в Межамериканский уголовный суд, решение которого может поставить под вопрос освобождение Фухимори.

Бывший президент Перу Альберто Фухимори был приговорён к 25 годам тюрьмы за преступления против человечности. Согласно международному уголовному праву, досрочное освобождение или помилование по данному преступлению незаконно.

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