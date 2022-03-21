Мурманск, 21 марта, 2022, 20:17 — ИА Регнум. В Мурманске из-за угрозы взрыва эвакуировали общежитие и три корпуса Мурманского арктического государственного университета — сообщение о минировании объектов поступило на электронную почту вуза, сообщают экстренные службы.

Nikolay Belyaev Мурманск

Работы по поиску взрывных устройств велись несколько часов — опасных предметов обнаружено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля анонимное сообщение о минировании парализовало работу мурманского аэропорта.