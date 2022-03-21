Москва, 21 марта 2022, 21:23 — REGNUM Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск комика Идрака Мирзализаде к Министерству внутренних дел. Об этом 21 марта пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката Мирзализаде Сергея Бадамшина.

Идрак Мирзализаде
Идрак Мирзализаде
Цитата из видео на YouTube

«В удовлетворении иска суд отказал. Будет обжаловать решение», — рассказал Бадамшин. Напомним, что своём иске Мирзализаде просил суд признать решение МВД РФ от 3 февраля 2022 года о сроке ограничения въезда комика в Россию незаконным и устранить допущенное нарушение.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы обязал МВД России установить разумные сроки нежелательности пребывания Мирзализаде в России. Министерство сократило пожизненный срок до 14 лет — комик попытался оспорить это решение.

ИА REGNUM напоминает, что что причиной запрета Мирзализаде на въезд в Россию стала его шутка, которая привлекла внимание общественности. После этого комика обвинили в разжигании межнациональной розни и арестовали на десять суток.

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