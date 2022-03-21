Москва, 21 марта, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск комика Идрака Мирзализаде к Министерству внутренних дел. Об этом 21 марта пишет ТАСС, ссылаясь на адвоката Мирзализаде Сергея Бадамшина.

Цитата из видео на YouTube Идрак Мирзализаде

«В удовлетворении иска суд отказал. Будет обжаловать решение», — рассказал Бадамшин. Напомним, что своём иске Мирзализаде просил суд признать решение МВД РФ от 3 февраля 2022 года о сроке ограничения въезда комика в Россию незаконным и устранить допущенное нарушение.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы обязал МВД России установить разумные сроки нежелательности пребывания Мирзализаде в России. Министерство сократило пожизненный срок до 14 лет — комик попытался оспорить это решение.

ИА REGNUM напоминает, что что причиной запрета Мирзализаде на въезд в Россию стала его шутка, которая привлекла внимание общественности. После этого комика обвинили в разжигании межнациональной розни и арестовали на десять суток.