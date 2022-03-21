Анатолий Кошкин, 21 марта 2022, 21:23 — REGNUM Итак, политика Японского государства в отношении нашей страны вполне определилась. Токио полностью солидаризировался с «замыслами» команды Байдена пока без «большой войны» создать столь сложную финансово-экономическую ситуацию в России, когда Москва будет вынуждена капитулировать перед «коллективным Западом», уйти из Украины, сдать Крым и Донбасс, согласиться с диктатом США и НАТО.
При этом у Токио есть весьма существенное дополнение к выдвигаемым Москве ультиматумам. В этой стране открыто стали с небывалой в последние годы разнузданностью раздаваться призывы, воспользовавшись занятостью России специальной военной операцией на Украине, максимально, вплоть до угрозы войной, усилить требования «вернуть северные территории». При этом в условиях ожидаемого «ослабления» России аппетиты японцев будут возрастать. Ведь в действительности придуманное в МИД Японии в 60-е годы прошлого столетия понятие «северные территории» — это отнюдь не только южнокурильские острова. Для многих в Стране восходящего солнца, и не только истошно орущих у российского посольства ультраправых, это — все Курилы до Камчатки и Южный Сахалин. О чем не следует забывать.
Опыт длительного общения с представителями японского политического класса и с японцами из различных социальных слоев убедил меня в том, что если японскому правительству в годы распада СССР и ельцинского правления удалось бы выторговать южные Курилы, «территориальная проблема» никуда не исчезла бы. После года-двух «празднования» в Японии продолжили бы требовать дальнейшего пересмотра итогов Второй мировой войны, отторжения от России всех Тисима (Курильской гряды) и Карафуто — южной половины острова Сахалин.
О том, что японское правительство, несмотря на многозначительный совет МИД РФ «забыть о Курильских островах», усиливает риторику своих притязаний, возвращаясь к лексикону периода до заигрывавшего с российским руководством премьера Синдзо Абэ, свидетельствуют официальные заявления в парламенте премьер-министра Японии Фумио Кисида. Цитирую по ТАСС: «Оккупация Россией северных территорий (так в Японии называют южную часть Курильских островов) не имеет правовых оснований. Статус (островов) — незаконная оккупация, в этом «(наша) позиция неизменна. Принимая во внимание такую ситуацию, мы не в состоянии говорить о перспективах переговоров».
Повторяя как мантру эту созданную в недрах японского МИД насквозь ложную «формулировку», Кисида не удосуживается хотя бы вкратце ознакомиться с историей послевоенного территориального размежевания между СССР и Японией.
Автор этих строк не столь наивен, чтобы рассчитывать на какое-то воздействие на японских политиков во главе с Кисидой, вновь обращая внимание на известные, во всяком случае, специалистам, факты и документы, касающиеся этого размежевания. Ниже изложенное предназначено в первую очередь нашим людям, среди которых, к сожалению, все еще находятся жертвы японской пропаганды, которую долго распространяли ныне трусливо притихшие деятели из числа прояпонского лобби или, как назвал их президент В. Путин, пятой колонны и национал-предателей. А распространяли они среди нашего народа японскую злобную версию о том, что-де «коварный Сталин, вероломно напав на сохранявшую нейтралитет Японию, как вор на пожаре незаконно захватил исконно японские территории».
Но ни о каком «коварстве» руководства СССР при вступлении по настоятельным просьбам союзников — США и Великобритании — в войну с Японией, говорить нельзя.
Готовясь к войне с Японией, советское правительство стремилось соблюсти нормы международного права. 5 апреля 1945 года правительству Японии было официально объявлено о денонсации Советско-японского пакта о нейтралитете от 13 апреля 1941 года. В заявлении советского правительства указывалось, что пакт был подписан до нападения Германии на СССР и до возникновения войны между Японией, с одной стороны, и Англией и США — с другой. Текст заявления гласил:
Денонсировав пакт о нейтралитете, Советское правительство за четыре месяца до вступления в войну фактически информировало японское правительство о возможности участия СССР в войне с Японией с целью скорейшего завершения Второй мировой войны. Естественно, о возможном сроке вступления СССР в войну японскому правительству не сообщалось. Более того, стремясь по возможности обеспечить скрытность подготовки советских Вооруженных сил к вступлению в войну, советская сторона, отвечая на японский запрос, соглашалась, что действие пакта о нейтралитете может сохраняться до истечения пятилетнего срока.
Нельзя исключать, что при этом советское правительство допускало ситуацию, когда японское правительство прекратит войну еще до вступления в нее Советского Союза. Официальное объявление о денонсации пакта рассматривалось в Москве как серьезное предупреждение японскому правительству, призванное убедить его в бесполезности продолжения войны.
Заметим, что есть свидетельства о том, что японское правительство и командование вскоре после Ялтинской конференции по линии своей разведки имели информацию об обещании Иосифа Сталина союзникам вступить в войну против Японии через два — три месяца после завершения войны в Европе. Ответственность за то, что высшее политическое руководство Японии, имея такую информацию, не капитулировало вовремя, обрекая армию и народ на новые большие жертвы, включая разрушение городов с убийством их населения американскими «ковровыми бомбардировками» и ядерное испепелением сотен тысяч мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, лежит полностью на японской военщине, ее генералитете.
8 августа 1945 года правительство СССР официально объявило японскому правительству войну. Хотя могло бы этого не делать, памятуя, как Япония коварно без объявления войны под покровом ночи нападала на Россию в 1904 году и на США — в декабре 1941 года.
Приведем полностью текст этого важного для истории документа.
Как известно, потребовалось вступление в войну мощной Красной Армии Советского Союза и атомные бомбардировки для того, чтобы принудить японских политиков и военных согласиться капитулировать. Безоговорочная капитуляция осуществлялась на основе признания правительством и командованием Японии условий Потсдамской декларации, под которой стояла подпись и Советского Союза. Среди условий была и 8-я статья, которая гласила: «…японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, которые мы укажем». Другими словами, определить территорию побежденной Японии должны были страны-союзники без участия японских властей.
Изъятые по итогам войны территории были определены в согласованном с правительством США меморандуме главнокомандующего оккупационными войсками в Японии генерала Дугласа Макартура № 677/1 от 29 января 1946 года. Меморандумом японскому императорскому правительству определялись территории, на которых прекращалось «осуществление или попытки к осуществлению государственной или административной власти в любом районе вне Японии…» В пункте «в» из состава японского государства исключались «Курильские (Тисима) острова, группа островов Хабомаи (Хапомандзё), включая острова Сусио, Юри, Акиюри, Сибоцу и Тараку, а также о-в Сикотан (Шикотан. — А.К.)».
Японское правительство никак не возражало против исключения этих территорий из состава своего государства. Согласиться с таким решением японское правительство было обязано по Потсдамской декларации и согласно Акту о капитуляции от 2 сентября 1945 года, в 6-й статье которого записано: «Настоящим мы даем обязательство, что японское правительство и его преемники будут честно выполнять условия Потсдамской декларации, отдавать те распоряжения и предпринимать те действия, которых в целях осуществления этой декларации потребует верховный командующий союзных держав или любой другой назначенный союзными державами представитель».
Не было возражений японского правительства и против принятого Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 февраля 1946 года, который установил, что вся земля с ее недрами и водами на территории Южного Сахалина и Курильских островов является государственной собственностью СССР. Возвращение ранее принадлежавших Российской Империи Курильских островов и южной части Сахалина Советскому Союзу было закреплено в Конституции СССР. В 1947 году Курильские острова были включены в Южно-Сахалинскую (ныне Сахалинскую) область РСФСР.
(Окончание следует)