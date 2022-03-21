Вашингтон, , 20:15 — REGNUM Студия Counterplay Games назвала дату релиза на ПК и Xbox игры Godfall, которая была эксклюзивом PlayStation. Об этом 21 марта сообщает портал Gematsu.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

ПК-версия игры Godfall: Ultimate Edition появится в сервисах Steam и Epic Games Store 7 апреля 2022 года, в этот же день она станет доступна владельцам Xbox. В этот вариант игры войдут основная кампания Godfall, обновления Primal, Lightbringer и Exalted, а также контент Ascended Edition и «бонусы», которые получили геймеры, оформившие предзаказы.

Напомним, релиз Godfall состоялся 12 ноября 2020 года, в день старта продаж консоли PlayStation 5. На PlayStation 4 игра вышла 10 августа 2021-го.

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