Тирана, , 20:16 — REGNUM Лидер Демократической партии Албании Люльзим Баша вечером 21 марта подал в отставку со своего поста, не выдержав конкуренции с бывшим премьер-министром и президентом Албании Сали Беришей. По словам Баши, его отставка должна создать возможность для объединения партии после раскола, вызванного их противостоянием.

Люльзим Баша Epp.eu

Как сообщает албанское оппозиционное новостное агентство Lapsi, в своей последней речи на посту председателя демпартии Баша заявил, что серьезным ударом для его партии стало поражение на парламентских выборах 25 апреля 2021 года — в третий раз подряд демократы проиграли социалистам.

Напомним, весной 2021 года США объявили Сали Беришу персоной нон-грато, после чего ставленник Бериши Баша попытался исключить его из руководства партии и лишить депутатского мандата, что закончилось расколом партии и попыткой захвата ее офиса сторонниками Бериши. При этом Башу обвиняли в сговоре с правящей социалистической партией и натравливании полиции на противников.

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