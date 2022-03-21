Тирана, 21 марта 2022, 20:16 — REGNUM Лидер Демократической партии Албании Люльзим Баша вечером 21 марта подал в отставку со своего поста, не выдержав конкуренции с бывшим премьер-министром и президентом Албании Сали Беришей. По словам Баши, его отставка должна создать возможность для объединения партии после раскола, вызванного их противостоянием.

Люльзим Баша
Люльзим Баша
Epp.eu

Как сообщает албанское оппозиционное новостное агентство Lapsi, в своей последней речи на посту председателя демпартии Баша заявил, что серьезным ударом для его партии стало поражение на парламентских выборах 25 апреля 2021 года — в третий раз подряд демократы проиграли социалистам.

Напомним, весной 2021 года США объявили Сали Беришу персоной нон-грато, после чего ставленник Бериши Баша попытался исключить его из руководства партии и лишить депутатского мандата, что закончилось расколом партии и попыткой захвата ее офиса сторонниками Бериши. При этом Башу обвиняли в сговоре с правящей социалистической партией и натравливании полиции на противников.

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