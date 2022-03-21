21 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили новость о том, что министры иностранных дел Европейского союза на встрече в Брюсселе 21 марта примут политическое решение о выделении дополнительного миллиарда евро Украине для закупок оружия.

Мирослава Романенко, , 21:23 — REGNUM Министры иностранных дел Европейского союза на встрече в Брюсселе 21 марта примут политическое решение о выделении дополнительного миллиарда евро Украине для закупок оружия, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В отношении поставок оружия мы видим, что нужна дополнительная поддержка, поэтому мы сегодня примем политическое решение, что мы с европейской стороны увеличим поддержку на дополнительный миллиард, чтобы Украина могла сама закупать оружие», — приводит слова Бербок РИА Новости.

Со своей стороны ФРГ, по словам главы МИД Германии, будет работать над тем, чтобы в случае закупок Украиной оружия у немецких производителей «это могло произойти как можно быстрее».

Новость обсудили на страницах украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook (организация, признанная в РФ экстремистской), Twitter и «ВКонтакте».

Анналена Бербок Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen

»На оружие сразу деньги нашлись у ЕС», — отреагировал Vital P.

«Прелесть в том, что оружие туда доедет только частично и для виду, а остальное ещё и продадут, только снова в карман себе любимым. Ну, а займ да, повесить попытаются», — добавила Виктория Е.

«Мне кажется, или ЕС задумал в дальнейшем обходиться без газа?» — задался вопросом Diver M.

«Дед Байден скажет — и дышать будут через раз…» — ответила ему (Diver M.) Надежда П.

«Лучше б на продукты и лекарства грошей дали…» — отреагировал Алексей Ш.

«Невыгодно. Этот миллиард они дадут своему ВПК. Загрузят его работой. И по фигу, сколько вооружения дойдет до… [Украины]. Схема уже отработана америкашками. На Украину всем… [плевать]. Деньги не пахнут», — ответил Алексею Ш. Александр К.

«Не хотят они, чтобы всё кончилось. Им нужна война», — добавил Егор Н.

«А оружие они будут закупать в ЕС и Америке или где-то альтернативный поставщик, экономику какой страны они будут поддерживать?» — с сарказмом поинтересовался Виктор К.

«Даже американцы уже задумались, не стоит ли остановится, а эти всё продолжают жрать кактус», — отреагировал Самсон С.

«Кучу денег отвалил Евросоюз на поддержку фашизма на Украине», — написала Наталья Д.

«Хотят потушить костер, подкидывая дрова. Видимо, не понимают, что может полыхнуть!..» — отметил Антон Д.

«Своим гражданам на газ на следующую зиму не хотят дать? Или на топливо? А… им они дали ценный совет. Помедленнее ездить и поменьше греться», — добавил Михаил П.

«Выделить для закупки? То есть дать и сразу забрать в обмен на своё старое оружие?» — поинтересовался Максим Б.

«Миротворцы», — с сарказмом пишет Leona D.

«Грабить, так грабить. Главное, оружие может и не прийти, а долг стране приписать», — написал Юрий К.

«Надеюсь все поняли, в чём цели коллективного Запада», — добавил Андрей Р.

«И это вместо гуманитарной помощи — продуктов, медикаментов, одежды и прочего…» — прокомментировал Эдик С.

«Кредиты на войну до последнего украинца. Отличные партнеры», — отреагировал AVZ.

«А то! Чужими руками всегда проще…» — подытожила Светлана Х.