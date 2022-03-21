Нижний Новгород, , 20:10 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта выдало разрешение двум российским чартерным авиакомпаниям на организацию авиарейсов из Нижнего Новгорода в 13 государств. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Аэропорт «Стригино» (имени Чкалова) в Нижнем Новгороде Андрей Репин

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Большинство из них сможет выполнять авиаперевозчик «Azur Air», которой дали добро на организацию перелётов из нижегородского аэропорта имени Чкалова в столицу Белоруссии — дважды в неделю.

Также рейсы могут осуществляться в Израиль, Индонезию, Иорданию, Маврикий, Малайзию, Марокко, Сербию, Таджикистан, Танзанию, Узбекистан и на Мальдивские острова — раз в неделю.

Второй получившей разрешение от Росавиации стала авиакомпания «Royal Flight», которая планирует дважды в неделю возить туристов из Нижнего Новгорода в города Джерба, Монастир и Энфида, расположенные в Тунисе.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Евросоюз и ряд других стран закрыли своё воздушное пространство для российских авиаперевозчиков, сославшись на антироссийские санкции из-за ситуации на Украине, где Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации.