Куртамыш, Курганская область, , 20:09 — REGNUM Из курганского города Куртамыш 21 марта уходит ресурсоснабжающая компания АО «Водный Союз». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Завершилось действие договора аренды, заключённого между администрацией Куртамыша и «Водным Союзом», поясняют в компании. С 22 марта 2022 года услуги холодного водоснабжения и водоотведения на территории города будет осуществлять муниципальное предприятие «Водоканал».

"Для того, чтобы поставки ресурса и начисления населению за услуги водопотребления в связи со сменой арендатора производились без сбоя, «Водным Союзом» заблаговременно были направлены все необходимые документы и расчеты в администрацию Куртамыша», — уверяют в компании.

После увольнения работавшие в «Водном Союзе» сотрудники из Куртамыша будут трудоустроены в МКП «Водоканал».