Чертковский район, Ростовская область, , 20:09 — REGNUM В Ростовской области открыли движение по трассе М-4 «Дон» после смертельного ДТП с бензовозом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 21 марта.

Трасса Russianhighways.ru

Ранее движение было приостановлено в Чертковском районе на 797 километре автодороги из-за возгорания бензовоза и грузового автомобиля.

«По состоянию на 19:55 мск, движение по ФАД М-4 «Дон» возобновлено во всех направлениях», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что ДТП с бензовозом на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области случилось днём 21 марта. В результате столкновения загорелись бензовоз и грузовой автомобиль Volvo на площади 25 кв. метров. Есть погибший. Предположительно, это водитель бензовоза.

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