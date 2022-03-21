Чертковский район, Ростовская область, 21 марта, 2022, 20:09 — ИА Регнум. В Ростовской области открыли движение по трассе М-4 «Дон» после смертельного ДТП с бензовозом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 21 марта.

Russianhighways.ru Трасса

Ранее движение было приостановлено в Чертковском районе на 797 километре автодороги из-за возгорания бензовоза и грузового автомобиля.

«По состоянию на 19:55 мск, движение по ФАД М-4 «Дон» возобновлено во всех направлениях», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что ДТП с бензовозом на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области случилось днём 21 марта. В результате столкновения загорелись бензовоз и грузовой автомобиль Volvo на площади 25 кв. метров. Есть погибший. Предположительно, это водитель бензовоза.